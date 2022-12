Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Kofferdieb mittels Ortungs-App

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (22. Dezember) sprach eine junge Frau eine im Münsteraner Hauptbahnhof befindliche Streife der Bundespolizei an. Sie gab an, dass ihr auf der Fahrt von Essen nach Münster im RE 2 ihr mitgeführter Koffer entwendet wurde. Sie hatte diesen in der Nähe ihres Sitzplatzes abgestellt. Erst beim Ausstieg in Münster fiel ihr der Verlust auf.

Weiterhin gab die Frau an, dass sich im Koffer ein Tablet eines renommierten Herstellers befinden würde. Dieses hatte sie mittels einer Ortungs-App auf ihrem Handy lokalisieren können. Gemäß der App befand sich das Tablet und vermutlich auch der Koffer zu diesem Zeitpunkt in Recklinghausen. Im weiteren Verlauf konnte der Ortungs-App entnommen werden, dass sich die Gegenstände nun von Recklinghausen in Richtung Münster bewegen würden.

Mit einer Beschreibung des Koffers ausgestattet erwarteten die Bundespolizisten die Einfahrt des nächsten Zuges aus Recklinghausen. Hier konnte ein 27-jähriger Mann festgestellt werden, der einen auf die Beschreibung zutreffenden Koffer mit sich führte. Die Geschädigte bestätige den Beamten, dass es sich hierbei um ihren Koffer handelte. Des Weiteren konnte sie erleichtert feststellen, dass der vollständige Inhalt, samt Weihnachtsgeschenken, noch vorhanden ist.

Sichtlich erleichtert und glücklich konnte die Frau den Heimweg antreten.

Der bosnische Tatverdächtige wurde der Dienststelle zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der einschlägig bekannte Mann die Dienststelle mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls im Gepäck verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell