Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Unfall am Bahnhof Schwerte

Schwerte (ots)

Gestern Abend (22. Dezember) kam es am Bahnhof Schwerte zu einem Unfall. In Folge dessen musste ein 36-Jähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 20:15 Uhr soll sich ein junger Mann im Bahnhof Schwerte auf dem Bahnsteig zu Gleis 3 aufgehalten haben. Zeugen erklärten, dass sich der Mann in torkelnder Art und Weise in Richtung Gleisbereich bewegt haben soll, als ihm sein Feuerzeug aus der Hand fiel. Als der marokkanische Staatsbürger sich dann bücken wollte, um dieses aufzuheben habe er sich gefährlich nah am Gleisbereich aufgehalten. In diesem Moment hat auf diesem Gleis ein Güterzug den Bahnhof passiert und den Mann dann seitlich gestreift. Mehrere Reisende befanden sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnsteig und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese behandelten wenig später den Verunfallten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bundespolizisten sicherten Spuren und befragten Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Güterzeug bereits wegen der Wetterverhältnisse mit reduzierter Geschwindigkeit.

Aufgrund des Rettungseinsatzes mussten zeitweise Teile des Bahnhofs gesperrt werden. Daher kam es bei mehreren Zügen zu Verspätungen.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es leider den Meisten nicht bewusst ist, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt nahe des Gleisbereiches ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät ist. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus.

