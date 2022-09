Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision in Parklücke

Oldisleben (ots)

Eine 74-Jährige beabsichtigte gestern Abend gegen 18.30 Uhr aus einer Parklücke in der Markstraße rückwärts auszuparken. Dabei übersah sie einen 43-Jährigen, der mit seinem Renault zeitgleich beabsichtigte, in eine der Parklücken zu rangieren. Infolge dessen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

