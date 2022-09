Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit auf Gassirunde

Volkerode (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es gestern Abend gegen 20.15 Uhr. Eine 57-Jährige befand sich in der Straße An der Liethen mit ihren Hunden auf Gassirunde. Dort geriet sie mit einem Pärchen (58 und 54 Jahre) in Streit, wobei sie anschließend mit verschiedenen Gegenständen angegriffen wurde. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, ließ sie ihren Hund von der Leine. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung beider Seiten auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell