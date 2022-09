LPI-NDH: Hundebiss ins Ohr

Mühlhausen (ots) - Zu einem Brand kam es gestern Abend, gegen 23.20 Uhr, in der Wanfrieder Straße. In dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses brannten mehrere Sitzkissen und ein Holzstapel. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Feuer bereits eigenständig gelöscht, sodass kein großer Sachschaden entstand. Durch die Polizisten konnten noch in der Nacht zwei Männer im Alter von 34 und 36 Jahren ...

