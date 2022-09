LPI-NDH: Mazda beschädigt

Wiehe (ots) - In der Straße Am Bürgergarten in Wiehe wurde zwischen dem 09.09.2022, 20:00 Uhr und 10.09.2022, 16:10 Uhr ein Peugeot 206 durch ein unbekanntes, orangefarbenes Fahrzeug beschädigt. Hinweise zum Verursacher werden unter 03466-3610 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

