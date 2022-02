Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Presseeinladung: Ernennung und Vereidigung von circa 40 neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern

Bexbach (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken erhält erneut einen erheblichen Personalzuwachs für den Zuständigkeitsbereich im Saarland. Rund 40 neue Kolleginnen und Kollegen werden in Zukunft in den Grenzgebieten zu Frankreich und Luxemburg, auf dem Gebiet der Bahnanlagen sowie am Flughafen Saarbrücken für Sicherheit sorgen.

Die jungen Beamtinnen und Beamten treten Ihren Dienst am 28. Februar 2022 um 11:00 Uhr im Saarpfalz-Park 5 in Bexbach an. Erstmals werden sie dort von dem Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken zu Polizeimeisterinnen und -meistern ernannt und anschließend vereidigt.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Es besteht vor Ort die Möglichkeit, Fotos sowie Ton- und Videoaufzeichnungen zu fertigen. Der Zutritt zur Veranstaltung steht unter dem Vorbehalt der 3-G Regel. Die Einhaltung der pandemiebedingten Hygienevorschriften wird gewährleistet.

Aus Planungsgründen bitten wir Sie höflichst, sich vorab bei der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken per E-Mail (bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de) anzumelden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell