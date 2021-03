Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung Gebäudebrand - Höhe Sachschaden und aktueller Ermittlungsstand

Neuenburg am Rhein (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt, eine Gefahr für die Anwohner besteht derzeit nicht. Durch günstige Winde konnte der Rauch relativ ungehindert nach oben abziehen. Schadstoffmessungen in Luft und Löschwasser ergaben zwar leicht erhöhte, aber nicht gefährliche Werte.

Der Brand war gegen 02.30 Uhr bemerkt und über den Notruf gemeldet worden. Mitarbeiter einer nahegelegenen Tankstelle sowie mehrere Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand bereits das komplette Dach in Flammen.

Das Gelände wurde bis in die Morgenstunden weiträumig abgesperrt. Einige Anwohner mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Aufgrund der Gefahr weiterer Explosionen durch gelagerte Gasflaschen wurde zudem der LKW-Parkplatz des angrenzenden Autohofes geräumt.

Das Gebäude konnte in den frühen Morgenstunden vorerst gelöscht werden. Aufgrund der massiven Bauweise gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, mehrere massive Tore mussten zuvor durch die Feuerwehr aufgebrochen werden.

Die Feuerwehr sowie Brandermittler des Polizeireviers Müllheim sind noch vor Ort. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Das Gebäude kann derzeit noch nicht betreten werden, es besteht Einsturzgefahr.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden, insbesondere da sich im Gebäude zahlreiche Fahrzeug und Maschinen befanden. Eine Schadenshöhe im mittleren 6-stelligen Bereich erscheint allerdings aufgrund der gegebenen Gebäudeschäden und dem bekannten Inventar realistisch.

Der Polizeiposten Neuenburg sowie das Polizeirevier Müllheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

RM / FH

Ursprungsmeldung:

Am Dienstag 02.03.2021, um 02.31 Uhr, wird dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg ein Brand im Gewerbegebiet in Neuenburg am Rhein gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehren Neuenburg, Müllheim und Zienken und den Streifen der Polizei steht ein Gewerbegebäude in der Straße "Basler Kopf 1" im Vollbrand. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Es wird nachberichtet.

FLZ PPFR

