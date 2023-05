POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Streit zwischen jungen Frauen eskaliert

Mainz-Finthen (ots) - Am Mittwoch den 11.05.2023 kam es im Zeitraum zwischen 09:30 - 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Finthen, während die Bewohner lediglich zum Einkaufen außer Haus waren. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst die Terrassentür im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln, um in das Innere des Hauses in der Goldregenstraße zu gelangen. Da dies nicht gelang, ...

mehr