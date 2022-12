Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbrüche in zwei Praxen in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Zeit zwischen Montag 19.12. und Dienstag, 20.12.2022, wurde in 2 Praxen in der Wendalinusstraße eingebrochen. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter nach Schließung der oben genannten Praxen (Tierarztpraxis und Physiotherapiepraxis) auf bisher nicht genau feststehende Art und Weise Zugang zu den Praxisräumen. In den Räumen öffneten sie verschieden Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Von einem Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen ist auszugehen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können beziehungsweise denen unter Umständen verdächtige Personen in diesem Bereich aufgefallen sind.

