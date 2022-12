Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Betrügerische Spendensammler unterwegs

St. Wendel (ots)

Am Nachmittag des 20.12. bewegten sich angebliche Spendensammler durch St. Wendel. Sie gaben an für ein Tierheim zu sammeln, was nach Ermittlungen der Polizei nicht den Tatsachen entsprach. Nach der Mitteilung einer Geschädigten konnten die Tatverdächtigen in der Nähe eines großen St. Wendeler Kaufhauses festgestellt werden. Diverse Beweismittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollten noch weitere Geschädigte in der vorliegenden Sache existieren, werden diese gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/ 898 0 zu melden.

