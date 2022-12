Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Autos zerkratzt

St. Wendel (ots)

Wie der Polizei in St. Wendel erst jetzt bekannt wurde, wurde am Samstagmorgen in der Berschweilerstraße der PKW der Geschädigten durch eine Unbekannten zerkratzt. Das blaue Fahrzeug wies deutliche Kratzspuren entlang der rechten Fahrzeugseite auf. Am Tag zuvor wurde bereits ein weitere PKW an der gleichen Örtlichkeit angegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

