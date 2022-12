Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude

Freisen-Oberkirchen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 15.12.2022 bis Freitag, den 16.12.2022 brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Talbrückstraße in Oberkirchen ein, wobei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 4-stelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per email an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell