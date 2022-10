Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der A 14 schwer verletzt

Banzkow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 14 bei Banzkow wurde am Dienstagnachmittag eine 52-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Fahrerin mit ihrem Renault nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte mit ihrem Wagen zunächst einen Leitpfosten gestreift. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und durchbrach einen Wildschutzzaun. Dabei kippte das Auto auf die Seite. Die schwer verletzte 52-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die A 14 musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Ludwigslust kurzzeitig voll gesperrt werden. Der bei diesem Unfall vorläufig geschätzte Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell