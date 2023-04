POL-W: W Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 20.04.2023 auf der Straße Steinbeck - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Dienstagabend (18.04.2023, gegen 23:25 Uhr) kam es an der Anschlussstelle Sonnborner Kreuz zur L74 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 26-jährige Düsseldorferin fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der L74 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Solingen. Als ein bislang unbekanntes weißes Fahrzeug von der Anschlussstelle Sonnborner Kreuz auf die L74 auffuhr, kam es beim Fahrstreifenwechsel zu einer ...

