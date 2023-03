Polizei Braunschweig

POL-BS: Durch Enkeltrick Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 10.03.23, 09:45 Uhr bis 19:00 Uhr

Trickbetrüger erlangen durch den Vorwand eines Unglücksfalles Geldwerte

Am vergangenen Freitagvormittag erhielt eine 83-jährige Braunschweigerin aus Volkmarode einen Anruf einer weinerlichen weiblichen Stimme. Sie erzählte, dass sie jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet habe und reichte das Telefon an eine andere Dame weiter. Diese gab sich als Rechtsanwältin aus und bestätigte dieses angeblichen Vorfall. Die Seniorin glaubte, dass ihre Schwägerin am anderen Ende des Telefons sei. Um die Schwägerin aus der Haft zu befreien, fuhr sie zu einem Geldinstitut und hob dort einen mittleren fünfstelligen Betrag ab. Obwohl die Bankmitarbeiterin die Dame auf einen möglichen Trickbetrug hinwies, ließ sich die Braunschweigerin nicht davon abbringen, das Geld abzuheben. Nachdem sie nach einer weiteren telefonischen Aufforderung in die Nähe des Amtsgerichts Braunschweig fuhr, wurde der Geldbetrag von einer Frau an ihrem Auto abgeholt. Erst als die Seniorin wieder zu Hause war und ihren Neffen anrief, bemerkte sie den Betrug.

Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich am gleichen Tag im Östlichen Ringgebiet zu. Hier erhielt ein 85-Jähriger einen Anruf, bei dem auch eine weibliche Stimme von einem Verkehrsunfall sprach. Anschließend wurde auch hier das Gespräch an eine vermeintliche Rechtsanwältin übergeben. Nach einem längeren Telefonat wurde dem Senior erklärt, dass eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts einen fünfstelligen Kautionsbetrag bei ihm zuhause abholen würde. Schließlich übergab er an seiner Haustür ebenfalls einen mittleren fünfstelligen Betrag an eine Abholerin. In beiden Fällen nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und fertigte eine Strafanzeige.

Die Polizei sucht nun außerdem nach Zeugen, die Hinweise zu der Abholerin geben können. Sie wird wie folgt beschrieben:

- 160cm groß - dunkle Haare - dunkler Mantel

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell