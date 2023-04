Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgängerin und ihr Kind bei Unfall in Elberfeld verletzt

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (20.04.2023, 07:50 Uhr) kam es in Wuppertal-Elberfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihr Kind Verletzungen erlitten. Eine 43-Jährige bog mit ihrem Chevrolet von dem Parkplatz eines Discountmarktes auf die Straße Steinbeck um die Fahrt in Richtung Elberfeld fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 38-Jährigen, die die Straße Steinbeck in bergwärtige Richtung befuhr. Mutmaßlich durch den Aufprall geriet die Ford Fahrerin auf den Gehweg und stieß dort mit einer 33-jährigen Fußgängerin und deren siebenjährigem Sohn zusammen. Mutter und Sohn erlitten dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (sw)

