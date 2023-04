Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Hilflose Person in Auto angetroffen

Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (15.04.2023, 09:30 Uhr) wurde eine hilflose Person gemeldet, die auf der Zufahrt zu einem Discountmarkt an der Hohenhagener Straße in ihrem Seat Ibiza saß. Die 59-jährige Frau wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Da sich unter anderem Beschädigungen am Fahrzeug befinden, bittet die Polizei Zeugen um sachdienliche Hinweise, um die Geschehnisse rekonstruieren zu können, die der Auffinde-Situation vorausgegangen sind. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell