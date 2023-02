Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Böller im Zigarettenautomaten - Zwei Tatverdächtige festgenommen + Begegnung mit einem Einbrecher + Container weg-Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Böller im Zigarettenautomaten - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen unter dem Verdacht am Sonntagabend (05. Februar, gegen 18.40 Uhr) versucht zu haben, mit dem Einsatz von Pyrotechnik, also von sogenannten "Böllern", den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten zu öffnen. An dem Automaten im Holunderweg entstand zwar ein Sachschaden, an die Tabakwaren kamen die beiden Täter jedoch nicht heran. Auf der Fahrt zum Tatort fielen der Streife aufgrund vorliegender Beschreibungen zwei Personen auf. Die daraufhin kontrollierten beiden Jugendlichen verstrickten sich immer mehr in Widersprüche. Zudem registrierte die Polizei bei einem von ihnen Spuren, die auf eine Beteiligung an dem Vorgehen im Holunderweg hindeuteten. Nachdem die Polizei schließlich auch noch Betäubungsmittel in geringen Mengen bei den Jungs sicherstellte, erfolgte die Festnahme, die letztlich nach den Maßnahmen mit der Übergabe an die Erziehungsberechtigten endete.

Cappel - Begegnung mit einem Einbrecher

In der Forsthausstraße flüchtete ein Einbrecher als er plötzlich der heimkehrenden Bewohnerin gegenüberstand. Die Flucht nach dem zwischen 1,75 und 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der dunkle Kleidung mit Kapuze trug, blieb erfolglos. Der Einbruch in das zweigeschossige Einfamilienhaus in der Forsthausstraße war am Sonntag, 05. Februar, gegen 19 Uhr. Der Täter drang durch ein aufgehebeltes Fenster ein, nachdem er es zunächst erfolglos an der Haustür versucht hatte. Nach den Spuren betrat und durchwühlte der Einbrecher sämtliche Zimmer auf beiden Etagen. Auf der Flucht ließ er die mitgenommenen Kleidungsstücke und beiden Geldbörsen noch auf der Terrasse des Hauses fallen, sodass er letztlich ohne Beute blieb. Die Flucht ging von der Forsthausstraße Richtung Moischter Straße. Wer hat zur Tatzeit dort laufende oder sonst verdächtig wirkende Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederwald - Container weg

Der verschwundene, als Baustellenbüro dienende Container ist 6,5 x 2,4 x 2 Meter groß, sodass zum Abtransport ein entsprechender Kran mit Tieflader oder ein sonstiges Spezialfahrzeug zum Aufladen und Transportieren eines solchen Containers erforderlich waren. Der Container stand an der Einfahrt zum Baggersee an der Kreisstraße 32 bei Niederwald. Nach den ersten Erkenntnissen geht die Polizei derzeit von einem Diebstahl zwischen 13.30 Uhr am Freitag und 07.35 Uhr am Montag, 06. Februar aus. Wer hat in dieser Zeit das Verladen und den Abtransport des Containers gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

