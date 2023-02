Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahmen nach Auseinandersetzungen in der Innenstadt - Kripo Marburg sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Nach mehreren Auseinandersetzungen in der Innenstadt nahm die Polizei am Freitagnachmittag, 04. Februar, zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren vorübergehend fest. Die Ermittler beschuldigen diese vier einen 33 Jahre alten Mann und seine gleichaltrige Begleiterin durch Schläge und Tritte erheblich verletzt zu haben. Ob sie an anderen Auseinandersetzungen in der Innenstadt beteiligt waren, bedarf weiterer Ermittlungen.

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr meldeten sich bei der Polizei zwei Studenten im Alter von 19 und 24 Jahren und gaben an, zu verschiedenen Zeiten am Mittwoch und Donnerstag durch den wohl selben Täter geschlagen worden zu sein. Der erste Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch, 01. Februar, um 18.20 Uhr, in der Toilette eines Bistros in der Mensa. Hier erlitt der 24-Jährige durch mehrere Faustschläge eine Platzwunde, Blutergüsse und Prellungen. Das Opfer beschrieb den Täter als dünnen, 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen mit schwarzer, glänzender Jacke. Der nächste Vorfall war am Donnerstag, 02. Februar, um 14 Uhr, bei der Louisa-Häuser-Brücke nahe der Mensa. Einen der beiden dort beteiligten Täter beschrieb das 19-jährige Opfer genauso wie der 24-Jährige. Der am Donnerstag beteiligte zweite Täter war ebenfalls dünn und zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und trug eine braune Jacke, einen sogenannten Hoodie.

Wer hat die Auseinandersetzung an der Brücke gesehen? Aufgrund der Uhrzeit und dem Tatort gehen die Ermittler vom Vorhandensein von Zeugen aus und bitten diese dringend, sich zu melden.

Am Freitag, 03. Februar, gegen 12.20 Uhr, kam es am Pilgrimstein zur nächsten Auseinandersetzung, die ihren Ursprung zuvor in einem Linienbus hatte. Die später vorübergehend festgenommenen Jungen und Mädchen fielen im Bus durch ständige Beleidigungen und Pöbeleien gegenüber anderen Fahrgästen auf. Die beiden 33-jährigen späteren Opfer sprachen die Vier darauf an.

Die Kripo Marburg bittet die Fahrgäste des Linienbusses, die Aussagen zum Verhalten der Jugendlichen machen können, sich zu melden.

Nachdem sowohl die 33-Jährigen als auch die Jugendlichen den Bus am Pilgrimstein/Rudolphsplatz verlassen hatten, kam es vor der Volksbank zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dort schlugen und traten sie auf den zunächst allein dort wartenden Mann und später auf die ihm zur Hilfe eilende Frau ein, bevor sie dann flüchteten.

Wer hat die Auseinandersetzung vor der Volksbank gesehen? Wer kann den Geschehensablauf und die Täter beschreiben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Die umfangreiche Fahndung der Polizei nach dem Vorfall am Freitag endete um kurz vor 16 Uhr in der Universitätsstraße mit der Festnahme von zunächst drei Verdächtigen. Den vierten Tatverdächtigen nahm die Polizei bei einem Einsatz in anderer Sache dann gegen 18.20 Uhr fest. Im Anschluss an alle notwendigen Maßnahmen, unter anderem gehörten erkennungsdienstliche Behandlungen und Vernehmungen dazu, übergab die Polizei alle Minderjährigen den Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen sowohl zu den Ereignissen am Freitag, als auch zu den anderen Auseinandersetzungen dauern an.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen der beschriebenen Vorfälle dringend, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell