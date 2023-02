Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzungen am Erlenring + Wohnhausbrand + Kabeltrommeln gestohlen + Zwei versuchte und zwei vollendete Einbrüche + Polizei beendet Autofahrt + Zettel verwaschen-Polizei sucht Schreiber

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzungen am Erlenring - Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Auseinandersetzungen am Erlenring, am Mittwoch, 01. Februar, zwischen 18.20 und 18.30 Uhr, und am Donnerstag, 02. Februar um 14 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Vorfall am Mittwoch war nicht in der Öffentlichkeit, der Fall am Donnerstag, allerdings war an der Fußgängerbrücke bei der Mensa, ein um diese Zeit regelmäßig stark frequentierter Ort. Das 24 Jahre alte Opfer von Mittwoch schilderte, dass ihm der Täter plötzlich und ohne Vorwarnung mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, was zu einer Platzwunde und Prellungen führte. Er beschrieb den Täter als einen jugendlich aussehenden, geschätzt 16 oder 17-Jährigen mit blonden, an den Seiten kurzen und oben etwas längeren Haaren. Der Täter trug eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen an den Unterschenkeln und eine glänzende Steppjacke. Wem ist diese Person am Mittwoch am Erlenring oder in unmittelbarer Umgebung aufgefallen? Wer kann die Person anhand der Beschreibung identifizieren oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Aufgrund des Tatortes an der Fußgängerbrücke an der Mensa und aufgrund der Tatzeit am Donnerstag, um 14 Uhr, geht die Polizei davon aus, dass es Zeugen der Auseinandersetzung gibt. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden. Nach bisherigem Wissen schlugen zwei Personen mit den Fäusten auf einen 19-Jährigen ein und fügten diesem dadurch Gesichtsverletzungen zu. Das Opfer beschrieb die beiden Täter als, schlanke bzw. dünne junge Männer von vielleicht 18 Jahren. Der Kleinere war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und auffällig gerötete Augen. Er trug eine braune Jacke und einen braunen Hoodie. Der andere, ca. 1,80 Meter große hatte kurze braune Haare und mit blauer Jeans und schwarzer Jacke ohne Kapuze bekleidet.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kennt die beschriebenen Täter? Wer kann Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Bad Endbach - Wohnhausbrand - Familie blieb unverletzt

Aus derzeit noch unbekannter Ursache entstand am Donnerstagabend (02.0Februar) in einem Wohnhaus in der Wommelshäuser Straße ein Brand. Die siebenköpfige Familie konnte das Haus unverletzt verlassen, die Feuerwehren aus Bad Endbach und Marburg das Feuer löschen. Der Schaden in dem mehrgeschossigen Einfamilienhaus lässt sich derzeit noch nicht beziffern, liegt aber voraussichtlich in einem höheren fünfstelligen Bereich.

Marburg - Schwere Kabeltrommeln gestohlen

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Diebstahl von zwei kompletten Kabeltrommeln vom Gelände der Stadtwerke Marburg. Das Fehlen der 250 bzw. 530 Kilogramm schweren Trommeln mit Kupferkabeln im Gesamtwert von fast 5000 Euro wurde erst später festgestellt und angezeigt. Nach den Überprüfungen muss sich die Tat bereits am Wochenende 14/15 Januar ereignet haben. Aufgrund der Größe und Schwere der Beute müssen die Täter mit entsprechendem Transportmitteln ausgerüstet gewesen sein. Wer hat an dem Wochenende Verladetätigkeiten auf dem Gelände der Stadtwerke am Krekel beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Zwei versuchte und zwei vollendete Einbrüche

Aufgrund der räumlichen Nähe besteht zwischen den versuchten und vollendeten Einbruch ein Zusammenhang. Die Tatzeit liegt deshalb vermutlich in der Nacht zum Donnerstag, 02. Februar, möglicherweise sogar in den ganz frühen Morgenstunden. Betroffen waren drei Gastronomiebetriebe und eine Fahrschule in der Zeppelinstraße bzw. Frauenbergstraße. Obwohl es der oder die Täter nach den Hebelspuren an den Fenstern und Türen an mehreren Stellen probierten, schafften sie es nicht in zwei der Objekte einzudringen. Erfolgreich war allerdings das Hebeln an einer Tür zu einem Imbiss. Hier stahl der Täter das Bargeld aus der Registrierkasse. Der Einstieg in die Fahrschule gelang durch ein eingeschlagenes Fenster. Nach den Spuren erfolgte eine Durchsuchung des gesamten Inventars, von dem nach ersten Prüfungen allerdings nichts fehlt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, 02. Februar, insbesondere zwischen 04 und 06.15 Uhr, in der Zeppelinstraße bzw. Frauenbergstraße oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person besonders aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schweinsberg - Polizei beendet Autofahrt

Am Donnerstagmorgen, 02. Februar, um 08.15 Uhr, beendete die Polizei die Autofahrt eines 33 Jahre alten Mannes mit der Kontrolle in Schweinsberg. Der Mann räumte den Konsum von Marihuana und alkoholischen Genussmitteln ein. Die Begegnung mit der Polizei endete nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Stadtallendorf - Kollision beim Rangiermanöver auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes - Zettel vom Regen unlesbar

Die Polizei bittet den Schreiber des Zettels, der hinter dem Scheibenwischer der Windschutzscheibe eines blauen Hyundai Tucson hing, sich zu melden. Der Text, insbesondere die Rufnummer und das notierte Kennzeichen, waren durch die regnerische Witterung leider völlig verwaschen und verlaufen und nicht mehr identifizierbar. Es ging um die Mitteilung zu einem Unfall beim Rangieren auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes in der Straße Zum Busbahnhof am Donnerstag, 02. Februar, zwischen 17 und 17.30 Uhr. Wer hat den Zettel geschrieben? Die noch lesbaren Ziffern der Rufnummer begannen mit 016270. Wer hat den Unfall sonst noch gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben?

