Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kanzlerbesuch in Marburg - Veranstaltungen und Versammlungen ohne besondere Vorkommnisse

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Mit dem Kanzlergespräch vor geladenen Gästen endete heute Abend der Besuchstag von Olaf Scholz in Marburg. Zuvor hatte er der Bundeskanzler dem Pharmaunternehmen Biontech ein Besuch abgestattet und war Gast beim Kinder- und Jugendparlament der Stadt Marburg. Die Termine von Herrn Scholz verliefen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Im Zusammenhang mit dem Kanzlerbesuch waren mehrere Versammlungen in Form von Kundgebungen und Aufzügen bei der Stadt Marburg angemeldet. An dem teilnahmestärksten Aufzug nahmen nach Schätzungen der Polizei in der Spitze etwa 500 Menschen teil. An den restlichen angemeldeten Versammlungen nahmen zwischen 50 und 100 Personen teil. Die Versammlungen verliefen friedlich und ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse.

