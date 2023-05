Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Raub auf Kiosk

Budenheim (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf einen Kiosk in Budenheim. Der 64-jährige Mitarbeiter des Kiosks wurde hierbei durch Pfefferspray verletzt.

Die zwei bislang unbekannten, jungen Männer betraten am Freitagabend den Kiosk in Budenheim. Einer der Beiden hielt eine Schusswaffe in seiner Hand und forderte die Herausgabe von Geld, was der der 64-Jährige ablehnte. Der zweite Täter zog daraufhin ein Pfefferspray hervor und zielte damit auf das Gesicht des 64-Jährigen. Anschließend flüchteten die jungen Männer ohne Beute in unbekannte Richtung.

Einer der Täter soll etwa 1,60 m groß und schlank gewesen sein. Er habe schwarze, kinnlange, lockige Haare und sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Der andere Täter soll etwa 1,80 m groß und kräftig gewesen sein. Er sei mit einem schwarzen Pullover mit Reißverschluss und einer Basecap bekleidet gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell