POL-PDWIL: Diebstahl in Tankstelle

Gerolstein (ots) - Am 27.04.2023 bereits gegen 18:00 Uhr verlor ein 65-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der Stadt Gerolstein beim Einkauf sein Portemonnaie im Bereich des Parkplatzes des Hagebaumarktes in der Sarresdorfer Straße. Ein bisher unbekannter Täter dürfte dieses gefunden und unterschlagen haben. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

