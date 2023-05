POL-PDWIL: Unterschlagung

Daun (ots) - Am 02.05.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Bahnhofstraße in Daun abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mini Cooper und zerkratzten dieses mutwillig im Bereich der A-Säule des Fahrzeuges. Das Fahrzeug stand tagsüber auf dem unbefestigten Parkplatz in der Bahnhofstraße unterhalb des dortigen Autohauses. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

mehr