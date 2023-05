Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt; Straßensperrung bei Ingewahrsamnahme einer aggressiven Person

Mainz-Innenstadt (ots)

Am heutigen Morgen gegen 11:00 Uhr kam es in der Gaustraße in der Mainzer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz wegen einer aggressiven Person, welche vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Nachdem der Mainzer zuvor bereits andere Personen mit Gegenständen bewarf und in der eigenen Wohnung randalierte, richtete sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte seine Aggression gegen diese. Daher waren mehrere Streifenwägen und ein Rettungswagen in dem Einsatz involviert, was eine halbstündige Sperrung der Gaustraße notwendig machte.

Bei dem Einsatz erlitten vier Einsatzkräfte leichte Verletzungen. Der junge Mainzer wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

