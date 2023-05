Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Marienborn - Verkehrsunfall, verletzter Fahrer von Feuerwehr befreit

Mainz (ots)

Gegen 0:40 Uhr kommt es in der Nacht auf Freitag, in der Altkönigstraße in Mainz-Marienborn, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache prallt ein 52-jähriger Fahrer mit seinem PKW gegen einen Baum auf einer Verkehrsinsel. Durch den Unfall werden die Airbags ausgelöst und das Fahrzeug so stark deformiert, dass der Fahrer durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz unter Einsatz von schwerem Gerät, aus seinem Auto befreit werden muss. Der Mann wird bei dem Unfall verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst, zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Zur Aufklärung des Verkehrsunfalls ordnet die Staatsanwaltschaft Mainz die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Der PKW des Unfallverursachers wird sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell