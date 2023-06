Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung am Bäckerwall

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 10.06.2023; 17:10 Uhr

Am späten Samstagnachmittag, den 10.06.2023, erstattete ein 35jähriger Einbecker Strafanzeige gegen einen 33jährigen, ihm bekannten Mann. Zwischen beiden Parteien sei es gegen 17:00 Uhr auf dem Spielplatz am Bäckerwall zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, da sich der Anzeigende öfters mit der Freundin seines Kontrahenten treffe. So auch an diesem Tag. Im weiteren Verlauf wurde er von dem ebenfalls aus Einbeck stammenden Mann am Hals ergriffen und gewürgt. Er konnte sich aus dem Griff befreien und lief sofort zur Polizei. Gegen den bereits polizeilich bekannten Angreifer wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell