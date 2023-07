PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher gehen Postamt an +++ Trickdiebstahl auf Parkplatz vereitelt +++ Graffitisprayer festgenommen +++ Unfallflucht auf Bundesstraße - Fahrerin leicht verletzt +++ Auffahrunfall

1. Einbrecher gehen Postamt an,

Idstein, Am Hallgarten, festgestellt: 15.07.2023, 07:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher versucht in eine Poststelle in Idstein einzusteigen. Erfolgreich waren sie aber keineswegs. Am Samstagmorgen informierte der Leiter der Postfiliale die Polizei, da er einen Einbruchsversuch festgestellt hatte. Den daraufhin zum Tatort gerufenen Polizisten zeigte sich, dass die Unbekannten in einem unbeobachteten Moment das Grundstück in der Straße "Am Hahlgarten" betreten und sich mit einem Werkzeug an zwei Fenstern zu schaffen gemacht hatten. Die Spuren am Tatort deuten jedoch darauf, dass es den Unbekannten nicht gelang in die Post einzusteigen, sodass sie ohne Beute gemacht zu haben das Weite gesucht hatten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von knapp 200 Euro.

Hinweise zum Einbruchsversuch werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

2. Trickdiebstahl auf Parkplatz vereitelt, Idstein, Weldertstraße, Freitag, 14.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ist es einer Idsteinerin im letzten Moment gelungen den Plan eines Trickdieb-Duos zu durchkreuzen. Gegen 17:40 Uhr wurde die Dame auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weldertstraße kurz nach dem Verladen ihrer Einkäufe von einem Mann zu sich gewunken. Dieses Ablenkungsmanöver versuchte sich die Mittäterin des Mannes zu Nutze zu machen, indem sie sich dem Fahrzeug der Idsteinerin näherte und den Kofferraum öffnete. Noch bevor die Unbekannte etwas aus diesem entnehmen konnte, bemerkte die aufmerksamen Seniorin die List und schlug das Duo so in die Flucht. Der Mann soll Arbeitskleidung und eine Mütze getragen und ein rundes Gesicht gehabt haben. Seine Komplizin trug einen roten Pullover.

Weitere Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

3. Graffitisprayer festgenommen,

Heidenrod-Nauroth, Am Grubenweg, Samstag, 15.07.2023, 00:15 Uhr

(fh)Am Wochenende gelang es der Polizei mit der Hilfe aufmerksamer und couragierter Zeugen zwei Graffitisprayer festzunehmen. In der Nacht zum Samstag beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei jugendliche Graffitisprayer in der Straße "Am Grubenweg" an einer Holzbank und einem Tisch zu schaffen machten und diese besprühten. Der Mitteiler nahm umgehend die Verfolgung der mittlerweile flüchtenden Täter auf und setzte telefonisch die Polizei in Kenntnis. Mit seiner Hilfe gelang es der Polizei die beiden 14 Jahre alten Jungen, welche sich letztlich in einem Hof versteckt hatten, festzunehmen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Ein Erziehungsberechtigter wurde über die Sache in Kenntnis gesetzt.

4. Unfallflucht auf Bundesstraße - Fahrerin leicht verletzt, Bundesstraße 42 zwischen Eltville-Hattenheim und Eltville-Erbach, Mittwoch, 12.07.2023, 08:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen verunfallte eine junge Fahrerin auf der Bundesstraße 42 bei Eltville, nachdem sie zuvor von einem entgegenkommenden Fahrzeug geschnitten worden sein soll. Den Angaben der 18-jährigen Geisenheimerin zufolge sei sie mit ihrem Opel Astra am Mittwoch gegen 08:30 Uhr auf der Bundesstraße von Hattenheim nach Erbach unterwegs gewesen, als plötzlich ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw einen Lkw überholt habe und auf ihre Fahrspur gekommen sei. Die 18-Jährige habe dem Fahrzeug ausweichen wollen und sei dabei gegen eine rechtsseitige Schutzplanke gestoßen. Der Fahrer oder die Fahrerin des unfallverursachenden, hellgrauen, größeren Autos sei in Richtung Rüdesheim weitergefahren ohne anzuhalten. Zu einem Kontakt der beiden Pkw kam es nicht. Die leichtverletzte Geiselnehmerin begab sich nach dem Unfall in ärztliche, ambulante Behandlung. An Ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von knapp 3.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

5. Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten, Niedernhausen, Idsteiner Straße / Austraße, Samstag, 15.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam es in Niedernhausen zu einer Karambolage mit vier Fahrzeugen, bei der sich drei Fahrerinnen und Fahrer leicht verletzten. Um 17:40 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Niedernhausener die Idsteiner Straße von Idstein nach Niedernhausen. In Höhe der Austraße hielten drei Fahrzeuge, ein Kia, ein Volvo, und ein Range Rover an einer roten Ampel. Der 61-Jährige näherte sich mit seinem BMW den wartenden Fahrzeugen, verwechselte dabei jedoch ersten Ermittlungen zufolge das Gas-und Bremspedal und fuhr so auf den Kia auf, welcher auf den Volvo geschoben wurde, der letztlich dann auch gegen den Range Rover stieß. Die Insassen der erstgenannten drei Fahrzeuge wurden leicht verletzt, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro. Der BMW und der Kia mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

