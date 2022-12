Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Einbahnstraße, oder doch nicht!?

Edesheim (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag führte die Polizei Edenkoben eine Überwachung der Einhaltung der neu eingerichteten Einbahnstraßenregelung in der Straße "Kirchberg" in Edesheim durch. In gerade mal einer Dreiviertelstunde mussten zehn Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie sich nicht an die vorgegebene Richtung hielten, sondern die Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhren. Die Polizei wird in den kommenden Wochen hier einen Kontrollschwerpunkt legen, um der Lage Herr zu werden.

