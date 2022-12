Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau - Wohnhausbrand in Kandel

Landau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 14.12.2022, kam es im Fuchsweg in Kandel zum Brand eines Mehrparteienhauses. Inwieweit ein unsachgemäßer Umgang mit heißer Asche eines männlichen Hausbewohners ursächlich für den Brand war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der männliche Hausbewohner und eine weitere weibliche Hausbewohnerin erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und beide mussten in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Andere Bewohner kamen nicht zu Schaden. Ersten Schätzungen zu Folge, dürfte ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell