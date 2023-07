PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Gaststätte +++ Fahrzeug auf Parkplatz erheblich beschädigt +++ Feuer in Garten gelegt +++ Unfallflucht am Wochenende +++ Kontrollen in Rüdesheim führen mehrere Verstöße zu Tage

1. Einbruch in Gaststätte, Schlangenbad-Georgenborn, Triefenbergweg, Samstag, 22.07.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 13:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag haben Einbrecher eine Gaststätte in Georgenborn heimgesucht. Der oder die Täter hatten im Schutze der Dunkelheit das Restaurant, welches sich ein Gebäude mit einer Sporthalle teilt, im Triefenbergweg aufgesucht und sich an gleich drei Türen zu schaffen gemacht, auch drei Fenster wurden von den Tätern angegangen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es den Einbrechern gelang, über eine der Türen in das Restaurant einzusteigen. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden am Gebäude summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt unter der Rufnummer (06124) 7078-0 Hinweise zum Einbruch entgegen.

2. Fahrzeug auf Parkplatz erheblich beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Samstag, 22.07.2023, 01:30 Uhr bis 06:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben Vandalen einen mehrere Tausend Euro hohen Sachschaden an einem in Rüdesheim geparkten Mercedes verursacht. Die rot / braune C-Klasse wurde am frühen Samstagmorgen von ihrem Besitzer auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bleichstraße ringsherum beschädigt vorgefunden. Unbekannte hatten sich zwischen 01:30 Uhr und 06:15 Uhr an der Motorhaube, dem Dach sowie beiden Fahrzeugseiten ausgelassen und einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursacht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Feuer in Garten gelegt, Aarbergen-Michelbach, Am Spielplatz, Samstag, 22.07.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand auf einem Kleingarten in Aarbergen-Michelbach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 17:40 Uhr kontaktierte der Besitzer des Gartens in der Straße "Am Spielplatz" die zuständige Polizeistation, da er soeben ein Feuer auf dem Rasen festgestellt habe. Er sei umgehend hingeeilt und habe den Brand, welcher bereits auf einen Zaun sowie eine Kiste übergegriffen hatte, löschen können. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und kann derzeit eine vorsätzliche Tat durch Unbekannte nicht ausschließen. Hinweise werden unter (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. Unfallflucht am Wochenende, Bad Schwalbach, Rheinstraße / Eichendorffstraße, Samstag, 22.07.2023, 22:00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 13:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Wochenende in Bad Schwalbach ereignet hat. Am Sonntagmittag entdeckte eine Bad Schwalbacherin an ihrer auf einem Parkplatz auf der Rheinstraße Ecke Eichendorffstraße abgestellten silbernen Mercedes E-Klasse einen frischen Unfallschaden und informierte die Polizei. Demnach hatte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wohl bei einem Parkmanöver den Mercedes an der Beifahrerseite beschädigt. Im Anschluss hatte der Fahrer oder die Fahrerin einfach die Unfallstelle verlassen. Der hierbei verursachte Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

5. Kontrollen in Rüdesheim führen mehrere Verstöße zu Tage, Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Grabenstraße, Sonntag, 23.07.2023, 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Bei einer am Sonntag in Rüdesheim durchgeführten Verkehrskontrolle musste die Polizei mehrere Verkehrsverstöße ahnden. Die Beamten errichteten im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle in der Bleichstraße Ecke Grabenstraße und nahmen dabei knapp 100 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer unter die Lupe. Hierbei stand besonders die ordnungsgemäße Benutzung des Sicherheitsgurtes im Fokus. Leider benutzen Autofahrende immer wieder diese essenzielle Sicherung nicht oder nicht richtig und begeben sich dadurch in Gefahr. Auch in Rüdesheim mussten die Kontrollkräfte diese Erfahrung leider gleich mehrfach machen. Elf Menschen hatten den Gurt nicht wie gesetzlich vorgeschrieben angelegt und müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zu diesen 11 Fällen kamen bedauerlicherweise auch zwei Fälle hinzu, bei denen Kinder nicht angeschnallt gewesen waren. Mit den verantwortlichen Frauen und Männern wurden eindringliche Gespräche geführt und die potenziellen Gefahren aufgezeigt.

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch in Zukunft Verkehrskontrollen durchführen um so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten.

