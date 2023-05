LPI-J: Baum in Brand gesetzt

Weimar (ots) - Am 30.05.2023 gegen 18:45 Uhr wollte einer Pkw-Fahrerin in Gaberndorf rückwärts von einem Parkplatz ausparken. Dabei übersah sie eine hinter ihrem Pkw vorbeifahrende 15-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro am Pkw und 400 Euro am Fahrrad. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

