LPI-J: Radfahrerin übersehen

Weimar (ots) - Die Fahrerin eines Pkw Mazda wollte gegen 06:25 Uhr in der Leibnizallee inn eine Parklücke einfahren. Dabei schätzte sie den Seitenabstand zu einem bereits stehenden Peugeot falsch ein. In der weiteren Folge kam es zur Kollision der beiden Pkw. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, am Pkw des Geschädigten von 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

