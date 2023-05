LPI-J: Verschätzt

Weimar (ots) - Am 30.05.2023 parkte die Fahrerin eines Pkw Skoda mit ihrem Fahrzeug in der Bad Berkaer Südstraße. Offenbar hatte sie beim Verlassen des Pkw die Handbremse nicht vollständig angezogen. Begünstigt durch die ab- schüssige Straße machte sich der Skoda selbstständig und rollte in den Gartenzaun des Nachbargrundstückes. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw und am Zaun. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

