LPI-J: Flucht vor der Polizei

Apolda (ots) - In der Nacht zu Montag wurde in der Lessingstraße in Apolda in einen dort parkenden Nissan eingebrochen. Gestohlen wurde eine Sonnenbrille, zwei mobile Freisprechgeräte und zwei USB Sticks im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

