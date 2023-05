POL-UN: Bergkamen/Kamen - Korrekturmeldung: versuchter Raub auf Geldbotin

Bergkamen (ots) - Bei einem versuchten Raub in Höhe einer Sparkassenfiliale an der Herbert-Wehner-Straße auf eine 36-jährige Kamenerin flüchteten zwei unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (21.05.2023) ohne Beute. Gegen 15.35 Uhr wollte die Tankstellenmitarbeiterin Einnahmen an dem Geldinstitut einwerfen. Als sie gerade das Gebäude betreten wollte, wurde sie von einem dunkel gekleideten und maskierten Mann in den ...

mehr