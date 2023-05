POL-UN: Fröndenberg - Radfahrer nach Sturz unter Alkoholeinfluss verletzt und wegen Haftbefehl im Justizvollzugskrankenhaus

Kamen (ots) - Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 16:05 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Allee / Südkamener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 26jährige Kamenerin war mit ihrem PKW aus Richtung Schöner Fleck kommend auf der Südkamener Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und kollidierte dort mit dem PKW eines 58jährigen Mannes, der mit einem 51jährigen Beifahrer, beide aus ...

