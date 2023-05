Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Kamen (ots)

Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 16:05 Uhr an der Kreuzung Dortmunder Allee / Südkamener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 26jährige Kamenerin war mit ihrem PKW aus Richtung Schöner Fleck kommend auf der Südkamener Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und kollidierte dort mit dem PKW eines 58jährigen Mannes, der mit einem 51jährigen Beifahrer, beide aus Herford, die Dortmunder Allee aus Richtung Unna kommend in Richtung Kamen befuhr. Die Kamenerin verletzte sich leicht und wurde ebenso wie der 51jährige Herforder vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde mitgeteilt, dass der 51Jährige unverletzt sei. Der PKW der Kamenerin hatte auch noch ein Straßengeländer beschädigt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.200 Euro geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es bis etwa 17:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell