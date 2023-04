Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Feuerwehreinsatz auf der Sprödentalstraße

Krefeld (ots)

Um 02:41 Uhr wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem mehrgeschossigen Wohngebäude für betreutes Wohnen alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits leichter Rauch trotz geschlossener Wohnungstüre im 1. OG in den Treppenraum. Sofort verschaffte sich der Angriffstrupp gewaltsam Zugang zur Wohnung, um die Menschenrettung einzuleiten. An der Gebäudeseite nahm ein weiterer Trupp eine tragbare Feuerwehrleiter vor und konnte so ebenfalls über den Balkon zur Menschenrettung in die Wohnung vordringen. Schnell konnte eine Person im Schlafzimmer aufgefunden und umgehend gerettet werden. Die Person wurde zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Es brannten Teile des Bettes im Schlafzimmer. Bei der Kontrolle der umliegenden Wohnungen konnten keine weiteren Schadensmerkmale festgestellt werden. Im Einsatz befanden sich beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Stadt Krefeld sowie eine Einheit der Freiwillige Feuerwehr aus Oppum. Die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

