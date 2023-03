FW-KR: Kohlenmonoxid-Einsatz in Wohngebäude

Krefeld (ots) - Kurz nach 16 Uhr am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld zu einem Brand an der Stettiner Straße alarmiert. Gemeldet worden war der Brand eines Ethanolkamins in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer durch anwesende Personen gelöscht worden. Eine Person erlitt Verbrennungen an der Hand und musste in eine ...

