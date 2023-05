POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Werne (ots) - Am Donnerstag, den 18.05.2023, gegen 06:55 Uhr wurde bekannt, dass ein 18 jähriger Pkw Führer aus Werne die Wesseler Straße in westliche Richtung befuhr und aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Der Unfallfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle musste ...

