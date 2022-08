Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Koblenz - B49 (ots)

Am 31.07.2022, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der B49 von Koblenz-Lay kommend in Fahrtrichtung Koblenz-Moselweiß zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin eines schwarzen Skoda überholte im Bereich einer Baustelle mehrere Fahrzeuge. Einem entgegenkommenden Fahrzeug konnte o.g. PKW nur ausweichen, da ein in gleicher Richtung fahrender Verkehrsteilnehmer rechtzeitig Platz machte und die Geschwindigkeit verringerte.

Die Polizei Koblenz sucht nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der geschädigte Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW ist bislang unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell