POL-SE: Quickborn - Polizei sucht Zeugen nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (25.10.2022) ist es in der Dorfstraße in Mözen zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Informationen scheiterten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 14:20 Uhr an der mechanischen Sicherheitseinrichtung der Tür eines Einfamilienhauses, ...

mehr