POL-UN: Werne, Wesseler Straße, Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Schwerte (ots) - Ein Zeuge hat am späten Dienstagabend (16.05.) Reifendiebe in Schwerte überrascht. Als der Zeuge gegen 23.35 Uhr sein Fahrzeug auf dem Pendlerparkplatz an der Ruhrtalstraße abstellte, hörte er laute Geräusche und beobachtete in der Folge zwei Männer, die an einem geparkten Pkw Reifen abmontierten und diese in einen silbernen VW Sharan mit ...

