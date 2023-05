Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Wohnungs- und Dachstuhlbrand mit verletztem Wohnungsinhaber

Selm (ots)

Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Wohnungs- und Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Buchenwaldstraße. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei war der 59jährige Wohnungsinhaber der Dachgeschosswohnung bereits durch einen weiteren Hausbewohner ins Freie gebracht worden. Die anderen Bewohner des Hauses konnten sich entweder eigenständig ins Freie begeben oder waren nicht anwesend. Der 59jährige Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgas-Intoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Selm löschte den Brand. Das Haus wurde zunächst unbewohnbar. Die Hausbewohner mussten durch das Ordnungsamt Selm vorübergehend anderweitig untergebracht werden oder kamen bei Verwandten und Freunden unter. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 EUR geschätzt.

