POL-EL: Ohne - Zeugenaufruf zum Brand eines Hühnerstalls

Ohne (ots)

Wie wir bereits berichteten, wurde am 21. Januar ein Hühnerstall auf dem landwirtschaftlichen Grundstück Bentheimer Diek 26 in Ohne vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Hühnerstall befindet sich auf der Seite zur Straße "Am Schützenplatz". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000EUR. Für die Polizei ist von besonderer Bedeutung:

1.

Wer hat am 21. Januar in der Zeit von 21.05 Uhr bis 21.40 Uhr eine dunkelgekleidete Person im Bereich Schulstraße gesehen, die dort herumlief. Auffallend war die unsichere Gangart der Person.

2.

Wer ist mit seinem PKW in der Zeit von 21.16 Uhr bis 21.19 Uhr mit seinem PKW die Straße "Am Schützenplatz, zwischen Bentheimer Diek und Schüttorfer Straße entlanggefahren und hat in Höhe der Schulstraße entsprechende Beobachtungen gemacht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

