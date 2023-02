POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht in der Hannoveranerstraße gesucht

Thuine (ots) - Am 31. Januar kam es in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 17 Uhr in Thuine zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei einen Betonpfosten auf dem Parkplatz eines Geschäftsgebäudes an der "Hauptstraße". Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden. ...

