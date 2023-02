Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Zeugen gesucht

Lage (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 8:15 Uhr in Lage zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Teleskopladers war auf der "Uelsener Straße" in Richtung Uelsen unterwegs. Etwa zwischen den beiden Straßen "Ortfeld" und "Dorfstraße" setzte ein hinter dem Teleskoplader fahrender, vermutlich dunkler PKW zum Überholen an. Im Rahmen des Überholmanövers kam der Teleskoplader nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des dunklen PKW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

