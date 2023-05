Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallfluchten, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Leicht verletzte Fahrradfahrerin

Niederfischbach, Betzdorf, Friesenhagen (ots)

Am Samstag, den 13.05.2023 ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Niederfischbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines weißen Skoda Kodiaq stieß beim Ausparken gegen den in einer gegenüberliegenden Parktasche geparkten BMW eines 27-jährigen Mannes. Anschließend setzte der Fahrer des Skoda seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de).

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 13.05.2023 um 12:28 Uhr auf der B62 im sogenannten "Siegkreisel" in Betzdorf. Ein hellgrau/beigefarbener Kleinwagen sowie ein VW Golf und ein Dacia Duster befuhren die Kirchener Straße (B62) aus Kirchen kommend. Am Übergang der Kirchener Straße zum "Siegkreisel" kam es zunächst zu einer Kollision des unbekannten Kleinwagen mit der rechten Seite des VW Golfs. Der 89-jährige Fahrer des VW Golfs musste daraufhin ausweichen und stieß hierbei mit der Fahrerseite gegen die Beifahrerseite des Dacia Duster einer 31-jährigen Fahrerin. Der hellgraue/beigefarbene Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte nach Angaben der Fahrerin des Dacia durch mehrere andere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein, da diese "die ganze Zeit gehupt" haben. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de).

Am Samstag, den 13.05.2023 um 14:30 Uhr missachtete eine 24-jährige Fahrerin eines VW im Bereich Friesenhagen-Altenhofen beim Abbiegen auf die K77 in Richtung Friesenhagen-Wippe die Vorfahrt einer 33-jährigen Fahrradfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß mit dem bereits in den Einmündungsbereich eingefahrenen VW durch eine Vollbremsung zwar noch verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100EUR.

Am Samstag, den 13.05.2023 um 16:30 Uhr konnte in der Wilhelmstraße in Betzdorf ein 41-jähriger Fahrer eines PKW mit ausländischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer händigte den Beamten der Polizei Betzdorf eine georgische Fahrerlaubnis aus. Da dieser jedoch kein EU-Bürger war und schon seit über einem Jahr einen festen Wohnsitz in der BRD hat, war dessen Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

